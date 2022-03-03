РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. В Подольске 5 марта на центральном автовокзале сотрудники Мострансавто будут поздравлять всех с Масленицей и Международным женским днем, они будут дарить цветы и конфеты, угощать блинами всех желающих, сообщил «РИАМО в Подольске» директор филиала МАП №5 округа Сергей Филимонов.

«В субботу будет сокращенный рабочий день. Сотрудники МАП №5 округа по традиции будут поздравлять горожан и гостей города с Масленицей и наступающим 8 Марта. Женщинам будут дарить цветы, детям - конфеты, а все желающие смогут подкрепиться блинами», - сказал Филимонов.

По его словам, акция направлена на то, чтобы поднять настроение соотечественникам и сделать немного радостнее первые весенние дни.

Также акция пройдет на автовокзалах в Чехове и Серпухове.