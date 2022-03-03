РИАМО - 3 мар. Вечером в четверг в Москве пробки на улично-дорожной сети достигли 9 баллов из 10 возможных. Заторы образовались на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Практически остановилось дорожное движение возле станций метро «Лубянка», «Китай-город», «Таганская», «Арбатская», а также на улице Серафимовича и Большом Москворецком мосту.

Также замедлено движение на Звенигородском шоссе, шоссе Энтузиастов и Абельмановской улице.

Сильный затор образовался на 11 км МКАД, Калужском и Коммунарском шоссе. Кроме того, при движении в центр Москвы замедлен трафик на Рубцовской набережной, а при движении в сторону области – на Бакунинской улице.

Напряженная дорожная ситуация сохранится в Москве до 22 часов, тогда загруженность дорог столицы снизится до 2 баллов. К ночи автомобильное движение в Москве станет полностью свободным.