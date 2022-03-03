РИАМО - 3 мар. В Доме правительства Московской области в День создания добровольных народных дружин состоялось торжественное награждение дружин муниципальных образований региона, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Благодарственные письма за деятельность в 2021 году получили 15 народных дружин региона. Их вручили заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Александр Зайцев и начальник 5 отдела управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Юрий Сорокин.

В 2021 году более 4,6 тыс. дружинников участвовали в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий на территории Подмосковья. Всего они осуществили 2,4 тыс. выходов на совместное с правоохранителями патрулирование.

Во время этой работы было выявлено 27 преступлений и 722 административных правонарушения, а также задержано 625 правонарушителей.

«Хочется поздравить народных дружинников с праздником, поблагодарить каждого, кто оказывает добровольную помощь и общественно-полезную работу. Безопасность жителей – это сегодня один из важнейших приоритетов», - отметил зампред правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.