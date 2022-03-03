РИАМО - 3 мар. Торговые сети «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка» с четверга ограничивают наценки на некоторые виды продуктов на уровне до 5%, сообщает пресс-служба ФАС России.

Это коснется магазинов указанных сетей, расположенных во всех субъектах России.

Правило будет распространяться на молочные продукты, хлебобулочные изделия, сахар и овощей борщового набор.

Добровольное самоограничение распространяется на все регионы присутствия торговых сетей.

Ранее такое же решение приняли сети «Ашан», «Атак» и «Тандер».