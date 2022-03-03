РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 мар. Свыше 60% расходов бюджета подмосковного Красногорска связаны с социальными сферами, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Волков.

В четверг Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году.

«У Красногорска лидирующие позиции по уровню наполняемости местного бюджета. За прошлый год он увеличился на 24% по сравнению с 2020 годом и составил почти 16 млрд рублей», - сказал Волков.

При этом он отметил, что почти 10 млрд рублей – это собственные доходы.

Он обратился со словами благодарности к предприятиям-крупным налогоплательщикам, совокупный вклад которых в бюджет округа – около 20%. Среди них Красногорский завод имени Зверева, «Крокус Групп», «Кнуаф Гипс», компания «Мейджор» и другие.

«Муниципальный бюджет традиционно имеет социальную направленность. Более 60% расходов направляется на образование, здравоохранение, культуру, социальная защита населения», - сказал Волков.