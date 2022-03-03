РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. Волонтеры подмосковного Подольска передали лекарства, одежду и телефоны в Детско-юношеский оздоровительный центр «Мечта» для беженцев из ДНР и ЛНР, сообщается в группе «ГЕОРГИЕВСКОЕ СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ» в соцсети «ВКонтакте».

Председатель отдела по социальному служению Подольской епархии иерей Александр Рульников вместе с сестрами Георгиевского сестричества и волонтерами посетил ДЮОЦ «Мечта», где сейчас размещены беженцы. В медицинский кабинет было передано большое количество разных лекарств для лечения детей и взрослых, а также была передана новая одежда и игры для детей, средства гигиены, телефоны, сладости.

Волонтеры поблагодарили за помощь жертвователей, педагогов и родителей детей Воскресной школы Всехсвятского храма Серпухова, волонтеров Викариатства новых территорий Москвы и всех, кто поддерживает добрые дела.