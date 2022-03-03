РИАМО - 3 мар. Из-за проведения плановых работ на железной дороге 6, 7 и 13 марта изменится график движения аэроэкспрессов в столичный аэропорт Внуково, некоторые поезда отменят, сообщает пресс-служба компании «Аэроэкспресс».

6 и 7 марта откорректируют время отправления и прибытия части утренних и вечерних рейсов. Аэроэкспрессы отправлением в 08:00 с Киевского вокзала и 09:00 из Внукова будут отменены. Остальные поезда в эти даты будут курсировать по графику.

С утра 13 марта между Киевским вокзалом и воздушной гаванью не будет движения аэроэкспрессов. Исключение составит рейс отправлением в 12:00 с Киевского вокзала.

С 14:00 рейсы во Внуково будут курсировать по стандартному графику, из аэропорта – с 13:00.

Чтобы добраться в воздушную гавань во время отмен аэроэкспрессов, пассажирам советуют воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской ветками метрополитена метро с пересадкой на наземный общественный транспорт.

Терминал «Аэроэкспресс» на Киевском вокзале будет работать в обычном режиме. Сотрудники компании помогут подобрать оптимальный маршрут. Для пассажиров, заранее купивших билеты, будет предусмотрена компенсация.