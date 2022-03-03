РИАМО - 3 мар. Один рабочий погиб, второй пострадал при падении на них бетонных блоков в Долгопрудном. По данному факту назначена проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

ЧП произошло вечером 2 марта. Рабочие выполняли строительные работы на объекте. В какой-то момент на них рухнул бетонный блок.

Один рабочий скончался на месте ЧП, второй отправлен в больницу.

По данному факту проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий.