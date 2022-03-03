РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 мар. Порядка 19 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства работают на территории подмосковного Красногорска, сообщил глава горокруга Волков.

В четверг Волков выступил с отчетом об итогах деятельности администрации в 2021 году.

«Красногорск – один из флагманов Подмосковья по количеству предприятий малого и среднего предпринимательства. За последний год оно выросло на 14% и составляет более 19 тыс. предприятий», - сказал Волков.

Он добавил, что малые и средние предприятия в 2021 году принесли 2 млрд рублей доходов в бюджет.

По словам главы муниципалитета, 48 из малых предприятий округа имеют социальную направленность. В качестве примера он привел инклюзивный детский центр «Город солнца» и семейный центр «Улей».