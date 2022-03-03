РИАМО - 3 мар. В Научно-исследовательский клинический институт детства Московской области (НИКИ) поставили новый передвижной диагностический комплекс, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Это оборудование будет задействовано в выездах ведущих медспециалистов института в городские округа. С его помощью будут проводить профосмотры и обследования детей.

«Врачи института детства проводят масштабную работу по диагностике и лечению различных заболеваний у детей Подмосковья. Новый комплекс позволит расширить программу выездов врачей в городские округа», - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что машина оснащена современной медицинской техникой. Там есть клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты акушера-гинеколога, ЛОРа, офтальмолога и педиатра.

«В год планируется проводить более 50 тыс. осмотров детского населения», - отметила Стригункова.

Ведущие специалисты института будут выезжать для проведения профосмотров детям региона, в том числе школьникам.

«В выездных профосмотрах будут задействованы и узкопрофильные специалисты - ревматолог, эндокринолог, аллерголог, нефролог, реабилитолог и другие. Первый выезд запланирован на 10 марта в Пушкино», - уточнила главный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева.

По ее словам, сейчас специалисты составляют план выездов в другие территории региона.