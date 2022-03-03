РИАМО - 3 мар. Жители Егорьевска выберут лучшую городскую территорию для участия во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Сбор предложений жителей пройдет в округе с 4 по 13 марта, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Жители смогут оставить свои предложения на одном из 9 пунктов, расположенных по следующим адресам:

- МФЦ - ул. Карла Маркса, д. 25/19 с 8:00 до 20:00 (с 12:00 до 12:30 и с 15:30 до 16:00 санитарный перерыв);

- Дворец спорта «Егорьевск» - ул. Советская, д. 176А с 10:00 до 22:00;

- Дворец культуры им. г. Конина - ул. Советская, д. 174 с 10:00 до 16:00;

- ФОК «Гуслица» - 6-й микрорайон, д. 32 с 7 00. до 22:00 (с 13:00 до 14:00 санитарный перерыв);

- Клуб «Активное долголетие» - ул. Карла Маркса, д. 1 с 9:00 до 18:00;

- Центр культуры и досуга «Пегас» - ул. Советская, д. 39А с 9:00 до 20:00.

5 и 6 марта с 12:00 до 14:00 сбор предложений также пройдет в следующих местах:

- Площадь Соборная;

- возле ТЦ «Форум» - ул. Советская, д. 157;

- Егорьевский рынок – Касимовское ш., д.1Б.

В 2020 году Егорьевск уже становился победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. От городского округа на конкурс был выдвинут проект благоустройства площади А. Невского, ул. Советской и набережной реки Гуслица. В качестве приза Егорьевску был выдан грант на реализацию проекта.