РИАМО - 3 мар. Менее чем за неделю жители городского округа Коломна собрали для беженцев из Донбасса свыше 350 кг товаров гуманитарной помощи, сообщил глава муниципалитета Александр Гречищев.

«Волонтеры, предприниматели и просто неравнодушные жители готовы поддержать людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Для всех, кто хочет и может помочь, в нашем округе работают пункты приема гуманитарной помощи», - написал Гречищев в своем Instagram-аккаунте.

Он также поблагодарил всех неравнодушных жителей за отзывчивость.

Все желающие могут принести необходимые беженцам вещи в спортивную школу «Авангард» в Коломне, а также в городской центр культуры и досуга в Озерах.

Как утоняется в Instagram-аккаунте администрации городского округа, пункты сбора работают ежедневно – с понедельника по пятницу с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 12:00.

Гуманитарная помощь поступает беженцам из Донбасса ежедневно. Жители округа уже принесли в пункты сбора подушки и одеяла, товары для ухода, канцелярские принадлежности, детское питание, игрушки и другие вещи.

Прием помощи проводят активисты коломенского отделения движения «Волонтеры Подмосковья». Они ведут полный реестр всего, что приносят жители и направляют эти вещи нуждающимся.

«Приятно осознавать, что люди желают помогать. Чаще всего приносят канцелярию, детское питание, смеси, постельное белье – все в равной степени важно. Нельзя быть безразличным – так считают не только наши волонтеры, но и большая часть живущих округе», - сказал сотрудник коломенского молодежного центра «Надежда», волонтер Марк Галкин.