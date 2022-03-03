РИАМО - 3 мар. Стартовал второй раунд переговоров между российской и украинской сторонами. Переговоры проходят в Беловежской пуще в Белоруссии, сообщает «Вечерняя Москва».

Первая встреча делегаций состоялась 28 февраля. После переговоров стороны отправились на консультации с лидерами своих стран.

Во главе российской делегации стоит помощник президента России Владимир Мединский.

Ситуация между Россией и Украиной резко обострилась на прошлой неделе. 24 февраля Россия начала военную операцию по освобождению населения Донбасса и демилитаризации Украины.

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