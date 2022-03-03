РИАМО - 3 мар. На Юбилейном проспекте в Реутове в 2022 году пройдет благоустройство. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Формирование комфортной городской среды является одним из главных направлений развития Подмосковья.

«С каждым годом подмосковные города становятся все более удобными для жизни. На этот год у нас большие планы – благоустроим 50 крупных общественных территорий. В их числе Юбилейный проспект в Реутове», – отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Пешеходную часть улицы выполнят в плиточном мощении. Там расширят тротуары, заменят уличное освещение и организацию декоративной подсветки. Кроме того, на проспекте высадят деревья и кустарники.

В 2020 году в Реутове уже проходило благоустройство на участке улицы Южной от улицы Октября до Юбилейного проспекта.

«В результате благоустройства дублер по улице Южной стал пешеходной зоной, таким своеобразным пешеходным «Арбатом», - добавил Хайкин.

При проведении благоустройства удалось сохранить старые деревья и высадить новые, расставить лавочки и качели-гамаки. Также там появилась детская площадка и арт-объект «Реутов». Пешеходную часть улицы замостили плиткой, там же обустроили велодорожку.