РИАМО - 3 мар. Туристический проект «Императорский маршрут», куда вошли объекты Московской области, представят на Международной туристической выставке «Интурмаркет», сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Мероприятие пройдет в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» с 12 по 14 марта.

В турпроект входят свыше 20 субъектов России, включая Подмосковье. В Московской области есть много объектов культурного наследия и достопримечательностей, памятников архитектуры, связанных с Императорским домом Романовых. В основном все эти объекты находятся в Красногорске.

Например, в 2021 году в имении Ильинское-Усово был открыт Музей Российского общества Красного Креста Августейших владельцев усадьбы в историческом здании лазарета для раненых и увечных воинов. В экспозиции музея представлено более 300 уникальных предметов, документов, фотографий.

«Императорский маршрут» расскажет о жизни и традиции семьи последнего императора Николая II, о членах императорской семьи Романовых.