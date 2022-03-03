РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мар. За 2021 год участники Молодежного парламента городского округа Люберцы приняли участие в организации 53 культурных и спортивных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Члены Молодежного парламента в рамках работы проводят либо принимают участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Всего члены молодежного парламента за прошедший год провели и приняли участие в 53 культурно-массовых и спортивных мероприятиях, таких как акция «Свеча памяти», турнир по пляжному волейболу, Молодежный форум, Всероссийская акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», - сказал председатель Молпарламента Люберец Ашот Маргарян.

По его словам, по культурно-массовой и спортивной деятельности Молпарламент реализует два проекта – «Творческая лаборатория» и «Спорт – энергия жизни», в рамках которых проводятся мероприятия, акции и мониторинги.