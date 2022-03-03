РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 мар. Вход на матч легенд хоккея 5 марта в Домодедове будет осуществляться по пригласительным, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это сделано в связи с ограниченным количеством мест в СК «Легенда», где пройдет игра.

Серия игр «Выходи во двор» стартовала по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в январе этого года и стала первым в стране проектом такого формата.

В матчах участвуют 2 команды – сборная знаменитых спортсменов мирового уровня «Легенды хоккея» во главе с семикратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Стэнли Вячеславом Фетисовым и дворовые команды муниципалитетов Московской области, состоящие из взрослых любителей хоккея и юных воспитанников спортивных секций.