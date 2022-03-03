РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 мар. Средняя заработная плата по итогам прошлого года в подмосковном Красногорске составила 78 тыс. рублей, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

В четверг Волков отчитался об итогах деятельности администрации муниципалитета в прошлом году.

«За прошедший год средняя заработная плата в округе составила 78 тыс. рублей, что на 15% больше, чем в 2020 году», - сказал Волков.

Он также добавил, что на крупных и средних предприятиях заработная плата превысила 92 тыс. рублей.

«По этому показателю Красногорск находится в числе лучших в Подмосковье», - подчеркнул Волков.