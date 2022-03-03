РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш») провел обучение и практику для российских студентов в рамках «Зимней школы ИТАЭ 2022 «Школа тепловой и атомной энергетики», сообщает пресс-служба предприятия.

В Национальном исследовательском университете «МЭИ» в очном формате прошла «Зимняя школа ИТАЭ-2022 «Школа тепловой и атомной энергетики». Второй год подряд генеральным партнером научно-практического профориентационного проекта выступил «ЗиО-Подольск». В течение 4 дней онлайн-интенсива студенты российских ВУЗов слушали образовательные лекции и участвовали в мастер-классах предприятий-партнеров, в том числе АО «Атомэнергомаш», ГНЦ РФ «НПО «ЦНИИТМАШ», АО «Атомтехэнерго», ПАО «Мосэнерго», Филиал АО «Концерн Росэнергоатом «Курская АЭС», АО «СНИИП», ПАО «МОЭК».

Для участников профориентационного проекта также организовали практику. Респондентам предложили решить уникальный кейс «Построй АЭС на быстрых нейтронах». Для реализации задачи студентов разделили на несколько команд. Каждая подготовила свой проект и защищала его перед экспертной комиссией, в которую вошли представители Госкорпорации «Росатом». Все студенты по итогам обучения получили сертификаты.

После аналогичного проекта в 2021 году на «ЗиО-Подольск» трудоустроили семь перспективных молодых специалистов. «Зимняя школа ИТАЭ» является уникальным шансом для студентов показать свой потенциал и узнать что-то новое. Работодатели могут оценить не только профессиональные навыки студентов, но и их умение презентовать себя и свои идеи. Представители предприятий познакомили учащихся со своими организациями и рассказали о востребованных для трудоустройства направлениях.

«ЗиО-Подольск» является одним из крупнейших производителей высокосложного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса. В том числе атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности, судостроения. 100% атомных электростанций России, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске, оснащены оборудованием с маркой «ЗиО». В последние годы завод освоил производство реакторного оборудования для атомных ледоколов нового поколения. Изготавливает котельные агрегаты различной мощности для тепловых станций. Также для переработки твердых отходов, созданные с учетом передовых технических решений для работы на разных видах топлива. Производит витые теплообменные аппараты для низкотемпературной переработки газа по проекту «Ямал СПГ».