РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. В подмосковном Подольске заработал Telegram-чат для любителей пробежек по субботам, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. В. Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее проведение пробежек движения Parkrun в России было приостановлено. Для всех участников это стало очень неприятным сюрпризом. Поэтому пока ситуация не изменится, создан Telegram-чат Podolsk-run и пробежки по субботам продолжатся в таком формате.

Начало пробежек, как и ранее, в 9:00 у кафе рядом с Зеленым театром. Так как суббота, 5 марта, объявлена рабочим днем, ближайшая пробежка переносится на понедельник, 7 марта.