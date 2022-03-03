РИАМО - 3 мар. В центре «Созвездие» в Красногорске проходят реабилитацию свыше 50 беженцев из ЛНР и ДНР. Всего за время работы реабилитацию центре прошли более 150 детей из Донбасса, сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

«52 человека прибыли в <…> «Созвездие»: 30 детей и 22 взрослых. Это, в первую очередь, дети-инвалиды, дети, пострадавшие от военных действий, имеющие ранения», - сказала Семенова.

Директор МБОУ «Образовательный центр «Созвездие» Сергей Сюрин отметил, что, несмотря на новых подопечных, центр по-прежнему продолжает в полном объеме оказывать помощь жителям региона. В частности, проводится психологическая, логопедическая и дефектологическая работа.

«С детьми работают 18 профессиональных психологов. На 50 человек это нормально. И можем, соответственно, себе позволить как индивидуальные формы работы, так и групповые», - добавил Сюрин.

Центр «Созвездие» – муниципальное образовательное учреждение для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он включает в себя коррекционное и школьное отделения, а также отделение профессионального обучения и школу приемных родителей.