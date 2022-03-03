РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. Жителей микрорайона Климовск Подольска попросили сообщить о неправильно припаркованных автомобилях типа «ГАЗель» для эвакуации на спецстоянку, сообщает администрация округа.

В настоящее время планируется проведение работ по эвакуации на спецстоянку автомобилей типа «ГАЗель», припаркованных под запрещающими знаками на территории микрорайона Климовск.

Для составления маршрута движения эвакуаторов жителей просят проинформировать Территориальное управление в микрорайоне «Климовск» в соцсети «ВКонтакте» о нарушениях ПДД или о неправильно припаркованных автомобилях типа «ГАЗель». Желательно прислать фотографию.