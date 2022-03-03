РИАМО - 3 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил спортивный комплекс «Арктика» в Ново-Переделкино. Каждый месяц его посещают более 40 тыс. человек, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«В 2021 году в Ново-Переделкино был открыт один из крупнейших ледовых дворцов в Москве – «Арктика». Всего за несколько месяцев он стал центром спортивной жизни огромного района. Благодарю инвесторов, вложивших средства в создание этого объекта», – отметил Собянин.

Здание спорткомплекса имеет площадь 13 тыс. кв. м. Там размещены 4 ледовые арены, 3 спортивных зала, 25-метровый бассейн, конференц-зал, студия видеотрансляций и хоккейный магазин.

Кроме того, в спорткомплексе размещен ресторан с панорамным остеклением на 160 мест. Посетители «Арктики» могут там перекусить и посмотреть соревнования и тренировки, которые проходят на аренах учреждения.

На базе спортивного комплекса работают школа хоккея «Красная машина-Арктика», детская школа фигурного катания, театр на льду и школа плавания «Арктика». В сумме в них обучаются более 400 детей.

Лед в «Арктике» арендуют любительские и профессиональные хоккейные команды, лиги и школы, а также команда по хоккею с мячом «Динамо» и школы по фигурному катанию Аделины Сотниковой, Нины Мозер, Александра Волкова и Анастасии Гребенкиной.

На базе спорткомплекса более 270 спортсменов «ФСО «Хоккей Москвы» проходят тренировки под руководством 8 тренеров по хоккею и 1 тренера по синхронному фигурному катанию на коньках.

В свободное от тренировок время спорткомплекс открыт для всех желающих. На сайте и в мобильном приложении можно арендовать ледовую арену или спортзал.