РИАМО - 3 мар. Правоохранители задержали 35 человек, которых подозревают в изготовлении контрафактного алкоголя на юго-западе Москвы, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Следствие полагает, что подпольный цех был расположен на территории столичного района Южное Бутово. Там работало свыше 30 граждан ближнего зарубежья.

Во время осмотра подпольного цеха там нашли полуавтоматическую линию, 3 полимерные емкости объемом 10 куб. м каждая, 700 л этилового спирта в полимерных канистрах, 5,7 тыс. л спиртосодержащей жидкости, 43 тыс. бутылок с алкоголем и другие предметы.

«Кроме того, оперативники остановили погрузку готовой продукции в автомашину «МАЗ» с прицепом и изъяли данное транспортное средство. Во взаимодействии с Росалкогольрегулированием и АО «Росспиртпром» приняты меры по изъятию технологического оборудования, алкогольной и спиртосодержащей продукции», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас полиция проводит мероприятия по установлению организаторов противоправной деятельности и других участников производства.