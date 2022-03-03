РИАМО - 3 мар. Верховная рада Украины приняла закон, по которому можно изымать российскую собственность, находящуюся на территории страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

На Украине приняли несколько законов, среди них — ужесточение ответственности за преступления в условиях военного положения. Так, за мародерство, диверсию и госизмену можно получить пожизненный срок.

РФ 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине, которая направлена на демилитаризацию страны. 498 российских военнослужащих погибли во время спецоперации, еще 1597 человек получили ранения.

Между странами прошли первые переговоры 28 февраля. Также в четверг делегации должны встретиться во второй раз.

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