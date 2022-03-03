РИАМО - 3 мар. По ходатайству следователя судом арестован 48-летний житель Коломны, которого обвиняют в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

В ночь на 4 февраля в квартире дома по улице Набережной в Коломне в ходе распития алкоголя между двумя знакомыми мужчинами вспыхнула ссора. Один из мужчин несколько раз ударил оппонента молотком в голову. От полученных ранений пострадавший умер.

На следующий день злоумышленник расчленил труп и ночью вынес его к берегу реки Оки, а также бросил части тела в ближайшие мусорные контейнеры. Чтобы затруднить опознание убитого, мужчина срезал отпечатки пальцев с его рук. Также злоумышленник тщательно вымыл квартиру и избавился от орудия преступления, одежды.

Фрагмент тела нашел прохожий на берегу реки.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям удалось установить причастность обвиняемого к совершенному преступлению и задержать его. В ходе допроса задержанный рассказал обо всех обстоятельствах убийства и признал вину.

На сегодняшний день специалисты еще собирают доказательства. Следователи и криминалисты осмотрели место убийства, провели допросы, проверили показания, получили биологические образцы для проведения экспертиз.