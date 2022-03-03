РИАМО - 3 мар. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев пытается выиграть время, затягивая переговоры. Это приведет к появлению новых требований к Украине, сообщает Федеральное агентство новостей.

С таким заявлением глава государства обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону в ходе телефонного разговора.

Владимир Путин объявил о начале спецоперации российских вооруженных сил по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля.

По данным Минобороны РФ, 498 российских военнослужащих погибли во время спецоперации, еще 1597 человек получили ранения. Со стороны Украины – свыше 2870 убитых и около 3,7 тыс. раненых.

Что происходит 3 марта: ход спецоперации в Донбассе и отстранение от Паралимпиады>>