РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мар. На территории городского округа Люберцы в текущем году АО «Мособлэнерго» заменит 9,3 км проводов линий электропередачи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы проведут в рамках программы по повышению надежности электроснабжения потребителей муниципалитета. Обновление запланировано в поселках Малаховка, Егорово, Кирилловка, Токарево, Красково, Томилино, Коренево, также в деревнях Часовня, Марусино и городе Люберцы.

Будут выполнены замена 53 опор линий электропередачи, расчистка от древесно-кустарниковой растительности 1,7 га охранных зон вдоль ЛЭП, капремонт 5 и строительство 3 новых трансформаторных подстанций.