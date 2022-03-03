РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мар. Волонтеры Молодежного парламента Люберец отработали около 700 заявок, поступивших от жителей городского округа в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Члены Молодежного парламента за 2021 год принимали активное участие в деятельности волонтерского штаба Люберец, помогая пожилым жителям округа в покупке и доставке лекарств и продуктов. В данной работе активное участие принимают не только члены МП, но и консультанты. Всего нашими коллегами отработано за отчетный период порядка 700 заявок, что составляет треть от всех заявок, поступивших в волонтерский штаб округа», - сказал председатель Молодежного парламента Ашот Маргарян.

Кроме того, добровольцы активно участвуют в движении волонтеров-медиков и помогают в поликлиниках с документооборотом по вакцинации жителей.

«Наши активисты также принимают постоянное участие в общегородских субботниках, проводят мониторинг памятников на территории округа, а также помогают пожилым людям с бытовыми вопросами. Члены парламента проводят ежемесячно встречи с молодежными организациями на территории округа. Также нами организовываются встречи со студенческими активами учебных заведений, находящихся на территории округа. Таких встреч за отчетный период проведено 15», - добавил Маргарян.