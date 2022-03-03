РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мар. В приемную Молодежного парламента городского округа Люберцы за прошлый год поступило 94 обращения, из которых 70 уже решили, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Нами проводятся приемы молодежи, на которых консультируем обратившихся по вопросам молодежной политики, транспортной доступности, отвечаем на вопросы по деятельности МП. Помимо очных приемов, мы запустили онлайн-приемную по общедоступной ссылке. Молодежь округа может задать любой вопрос по интересующей тематике, на который мы в оперативном порядке отвечаем по оставленным контактным данным и консультируем по стадиям решения данного вопроса, а также, если необходима помощь членов парламента, оказываем ее», - сказал председатель Молпарламента Ашот Маргарян.

Он также отметил, что за год было проведено 26 очных встреч с населением. На данные встречи приглашаются депутаты Люберец, Мособлдумы. Общее количество обращений, поступивших в приемную (с учетом онлайн-обращений) – 94, из них порядка 70 решено положительно.

Также Маргарян добавил, что пресс-служба Молодежного парламента опубликовала за прошедший год около 200 информационных постов в социальных сетях.