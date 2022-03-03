РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 мар. Сотрудники Балашихинского родильного дома присоединились к сбору гуманитарной помощи для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, которые сейчас находятся в подмосковных пунктах размещения беженцев. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Врачи передали волонтерам детские предметы личной гигиены и первой необходимости, а также продукты с длительным сроком годности. Врачи родильного дома также готовы оказать всевозможную поддержку и помощь беременным женщинам, новорожденным и детям в возрасте до 1 года.

«Первая и не последняя партия гуманитарной помощи от сотрудников медучреждения доставлена в пункт сбора в спорткомплексе «Орион», оттуда ее отправят нуждающимся», - отмечается в сообщении.

Помимо «Ориона», пункты приема гумпомощи работают в Ледовом дворце «Арена «Балашиха», в местном отделении партии «Единая Россия» (ул. Парковая, 7) и в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» на базе общественной палаты (пр. Ленина, 7/1).