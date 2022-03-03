РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 мар. В подмосковном Красногорске с введением нового производственно-складского комплекса появится 20 рабочих мест, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

Волков в четверг выступил с отчетом об итогах деятельности администрации округа в 2021 году.

«Сейчас завершается строительство первой очереди производственно-складского комплекса ООО «Кентон», где будет создано 20 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций - более 2 млрд рублей», - сказал Волков.

Площадь комплекса - около 86 тыс. кв. м. Строительство комплекса рассчитано до 2025 года.