РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 мар. Все офисы Многофункционального центра (МФЦ) городского округа Балашиха 8 марта не будут вести прием населения, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

5 и 7 марта все офисы работают по обычному графику, 6 марта работают МФЦ с 7-дневной рабочей неделей. График нужного МФЦ можно уточнить на региональном портале Госуслуг https://uslugi.mosreg.ru/mfc/mfcmap.

Предварительно записаться в МФЦ можно на портале Госуслуг Подмосковья с помощью сервиса «Предзапись в МФЦ», а также по короткому номеру 122. Сотрудники контакт-центров МФЦ Подмосковья будут круглосуточно отвечать на вопросы граждан, связанные с Covid-19.

С 9 марта все офисы МФЦ продолжат работу в обычном режиме.