РИАМО - 3 мар. В Подмосковье планируют создать пункты для ускоренного оформления паспортов и других документов для беженцев из ЛНР и ДНР, это позволит бесплатно оказывать людям медицинскую помощь, сообщила журналистам Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

«Вчера Москалькова Татьяна Николаевна, Уполномоченный (по правам человека - ред.) по РФ, обратилась к коллегам из ДНР и ЛНР, чтобы на нашей территории для ускорения процесса верификации и паспортизации людей, прибывших из республик, создать пункты, где совместная работа как раз ускорит процесс выдачи этих документов», - рассказала Семенова.

По ее словам, наличие российских паспортов и полисов ОМС позволяет бесплатно проводить лечение, в том числе протезирование и другие операции. В настоящее время беженцам помогают восстановить документы и в добровольном порядке получить российские паспорта в пунктах временного размещения.

«Два дня назад, например, в «Созвездии» (реабилитационный центр для детей в Красногорске – ред.) 21 человек получил полисы ОМС. И, конечно, нам это облегчает задачу по реализации той реабилитации, которая необходима каждому ребенку», - добавила Семенова.

21 февраля Россия признала независимость ЛНР и ДНР. А 24 февраля РФ начала спецоперацию по освобождению населения Донбасса.