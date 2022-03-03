РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 мар. В Домодедове в четверг сенатор РФ Александр Двойных обсудил текущую информационную ситуацию вокруг Украины, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

На мероприятии также присутствовали глава городского округа Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, руководители домодедовских организаций и представители СМИ.

«В целом, конечно, ситуация непростая. <...> Очень хочу попросить всех директоров школ, учреждений культуры, весь наш спортивный блок, несмотря на непростую ситуацию, продолжать работу, потому что жители должны видеть, что жизнь продолжается», - сказал Двойных.

Он отметил, что одобряет решения, которые принимает правительство России.

«На сегодняшний день во всем этом вале проблем, вызовов, условностей есть и положительные моменты, поэтому наша с вами задача: успокоить людей. Правительство выйдет с большим пакетом мер поддержки. Также нам в себе надо находить силы не только это преодолевать, но и двигаться вперед», - подчеркнул сенатор.

Глава округа Михаил Ежокин отметил, что в Домодедове стабильная ситуация.

«Самое главное, еще раз говорю, фон социальный, политический в нашем городском округе стабильный. Мы просто работаем. Муниципалитет оказывает качественные своевременные услуги населению. Мы город содержим, чистим, в нем живем, покупаем продукты, ходим на работу. У нас с вами нормальный режим», - сказал Ежокин.