РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 мар. В прошлом году в городском округе Мытищи обследовали более 100 км территории с целью выявления и ликвидации несанкционированных водовыпусков в окружающую среду, сообщил заместитель главы округа - начальник контрольного управления администрации горокруга Сергей Покатило в своем Instagram-аккаунте.

Обследования проводились на территориях населенных пунктов Мытищ (деревни, поселки, села, коттеджные поселки). Экологи контрольного управления выявляли несанкционированные водовыпуски как и в водные объекты, так и на рельеф местности.

«К сожалению, основной проблемой является несознательность граждан, которые осуществляют слив хозяйственно-бытовых стоков в результате своей жизнедеятельности, выводя трубы просто за забор, и не понимая, что они вредят экологии и окружающей среде вблизи своего дома», - отметил Покатило.

Он отметил, что все водовыпуски, выявленные в результате обследований и не имеющие нормативной разрешительной документации, согласно перечню поручений губернатора Московской области Андрея Воробьева ликвидированы путем тампонирования, либо демонтажа.

Необходимые работы были начаты в середине прошлого года и будут продолжены в 2022 году.