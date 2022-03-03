РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 мар. Компания «Новый дом» из подмосковного Красногорска вложила около 500 тыс. рублей в развитие модульного домостроения в 2021 году, сообщил глава округа Дмитрий Волков.

Волков в четверг выступил с отчетом об итогах деятельности администрации Красногорска в 2021 году.

«Новый завод по производству модульного домостроения «Новый дом» – дочерняя компания «Кнауфа» – оказался в числе победителей конкурса типовых проектов фонда «Дом.РФ». Инвестиции составили почти 0,5 млрд рублей», – сказал Волков.

Он также отметил, что на предприятии создали 50 рабочих мест.

«Благодаря уникальной технологии можно всего за 4 месяца собрать дом на стройплощадке, сохранив при этом высокие стандарты качества», – подчеркнул Волков.

Он добавил, что привлечение новых инвесторов – это основная задача.

«Инвестиции только за последние 2 года превысили 150 млрд рублей. Это, помимо дополнительных доходов в бюджет, и создание новых рабочих мест», – заключил Волков.