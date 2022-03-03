РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 мар. Общественная организация «Семья семье» городского округа Мытищи проводит сбор гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР, размещенных на территории Московской области, сообщил председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что жители со всего округа и соседних муниципалитетов приносят продукты, вещи, салфетки, памперсы, детские игрушки и многое другое. Так, местный житель передал в пункт две инвалидные коляски. Другая мама, проходя мимо, вытащила из детской коляски письменные принадлежности.

Руководитель проекта «Семья семье» Елена Синицына уточнила, что данный проект существует в Мытищах более 10 лет. Организация собирает детские вещи, взрослые вещи, обувь, коляски, кроватки, мелкую бытовую технику, посуду. За помощью часто обращаются многодетные семьи и малоимущие. Помощь оказывается всем, кто обращается.

В четверг Гореликов с коллегами депутатами приехали в пункт сбора гуманитарной помощи и передали необходимые вещи для беженцев. Он добавил, что каждый неравнодушный может прийти по адресу: г. Мытищи ул. Семашко 49/8, 1 подъезд и передать какие-либо вещи. Часы работы: среда - с 15:00 до 19:00, суббота - с 10:00 до 15:00.

В пункте сбора принимаются: сухое детское питание (молочные и безмолочные смеси для детей от 0 до 3 лет); детское питание (смеси, каши, пюре, соки); пластиковая посуда (пустышки, детские бутылочки); товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров - от 0 до 6, впитывающие детские пеленки); товары по уходу за лежачими пожилым людьми (подгузники, пеленки, салфетки); постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенце, резиновые тапочки).

Также принимаются: средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки); бытовая техника (электрочайники, небольшие холодильники, микроволновки, бытовые удлинители); одежда для взрослых и детей (от 0 до 14); детские канцелярские принадлежности (книги, раскраски, игрушки); средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки).

Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми — в цельной упаковке, с этикетками, в равных пропорциях, укомплектованы в отдельные коробки по группе товаров с описью. Продукты питания — длительного срока хранения, с действительным сроком годности.