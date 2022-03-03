РИАМО - 3 мар. В Москве начались рейды по выявлению незаконной торговли первоцветами, относящимися к исчезающим видам. Самым раннецветущим растением является подснежник, занесенный в Красную книгу России. Именно его нелегальные торговцы собирают и продают чаще всего, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Чаще всего продажа подснежников ведется в местах с большой проходимостью – у станций метро и зданий железнодорожных вокзалов, в переходах, на рынках и многолюдных бульварах.

Первый факт незаконной продажи подснежников в Москве выявили уже 1 марта. В отношении продавца был составлен протокол об административном нарушении.

Жителей мегаполиса призвали не поощрять уничтожение редких растений и не покупать краснокнижные цветы у нелегальных продавцов на улицах.

Специалисты продолжат выездные проверки по предупреждению фактов сбора, хранения, перевозки, приобретения и продажи уязвимых первоцветов.

По итогам аналогичной операции в Москве в 2021 году из незаконного оборота были изъяты более 3,2 тыс. редких растений.