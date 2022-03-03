РИАМО - 3 мар. Сотрудники столичного уголовного розыска задержали троих приезжих, подозреваемых в ограблении пенсионера в его квартире. Материальный ущерб составил 490 тыс. рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Двое подозреваемых пришли к квартире 71-летнего пенсионера, представились электриками и убедили его открыть им дверь. Войдя в помещение, мужчины толкнул пенсионера на пол, похитили из его тумбочки 490 тыс. рублей и скрылись.

Для поимки преступников были проведены оперативно-разыскные мероприятия. Мужчин задержали в квартире дома на улице Маресьева. Все они оказались приезжими в возрасте от 24 до 43 лет.

В ходе допроса выяснилось, что третий задержанный во время ограбления находился в подъезде и следил за обстановкой. Часть похищенных денег изъяли правоохранители, остальные средства преступники потратили на личные нужды.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Подозреваемые заключены под стражу.