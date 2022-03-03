РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мар. С начала года на дорогах городского округа Люберцы заделали более 940 ям, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В период резких колебаний температур на дорогах образуется наибольшее количество ям и выбоин. С начала текущего года в городском округе Люберцы зафиксировано более 1 410 ям, свыше 940 из них устранены. Ежедневно сотрудники Службы инспекции дорог (СИД) обследуют основные магистрали округа, опираясь на обращения жителей», - сказал Ружицкий.

По его словам, все ямы устраняются в кратчайшие сроки.

Обратиться по этой теме жители горокруга могут через личную почту Ружицкого glava@lubreg.ru.