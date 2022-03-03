РИАМО - 3 мар. Отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине нарушает принципы Олимпийской хартии и идут вразрез с конвенцией Организации объединенных наций «О правах инвалидов», сообщил заместитель председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, участник Паралимпийских Игр в Барселоне и Атланте Владимир Вшивцев.

«Когда были допинговые скандалы Международный паралимпийский комитет поступил практически точно также – отказав в выступлении на паралимпийских играх нашим спортсменам. Тогда же было принято решение о проведении соревнований внутри страны, где паралимпийцы могут показать свои достижения с учетом их дальнейшего премирования», — сказал Вшивцев.

По его мнению, вынесение за одни сутки 2 противоречащих друг другу решений, свидетельствует о том, что Международный паралимпийский комитет не самостоятелен и находится под влиянием.

Вшивцев добавил, что видит в данной ситуации нарушение принципов Олимпийской хартии. Он убежден, что политика не должна влиять на спорт и особенно на спорт инвалидов, участники которого выступают вопреки полученным травмам и степени инвалидности.

«Взять вот так, в нарушение всех ранее принятых решений, в том числе и конвенции Организации объединенных наций «О правах инвалидов», где четко сказано, что должны быть созданы условия и стандарты для того, чтобы инвалид мог себя реализовать, независимо от того, где и на какой территории он проживает. Когда группа руководителей Паралимпийского комитета принимает такие решения – это просто позор», — заявил Вшивцев.

Утром в четверг стало известно, что российских спортсменов не допустили до участия в Паралимпиаде, которая должна пройти в Пекине. Как сообщалось, национальные паралимпийские комитеты большинства стран выступили против участия России и Белоруссии в соревнованиях.