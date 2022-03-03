РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. Выставку рисунков к Международному женскому дню откроют 8 марта в парке Талалихина подмосковного Подольска, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. В. Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Жителей округа и юных горожан приглашают принять участие в выставке рисунков, посвященной этому празднику. Для этого до 8 марта необходимо принести работы в парк Талалихина в помещение «Сказочный лес» (бывшую резиденцию Деда Мороза).

Рисунки принимаются 4 марта с 10:00 до 17:00, 5 марта с 10:00 до 14:00. Сама выставка, а также концертно-развлекательная программа состоятся 8 марта в 12:00 на танцевальной веранде.

Помимо этого, 4 марта с 16:00 до 17:00 в помещении «Сказочный лес» пройдет бесплатный мастер-класс для детей «Подарок маме своими руками».