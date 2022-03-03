РИАМО - 3 мар. Сыровар и предприниматель из Московской области Олег Сирота поддержал спецоперацию российских вооруженных сил на Украине. В обращении в своем Instagram-аккаунте он напомнил о жертвах бомбардировок населенных пунктов Донбасса.

«Восемь лет наш народ рвали на части и бомбили. Бомбили русский город Донецк, русскую Макеевку и русскую Горловку. Наши братья и сестры гибли под обстрелами, дети жили в подвалах и бегали между разрывами мин. Почему все те, кто сейчас хает в интернете, почему они молчали?», – заявил Сирота.

Он добавил, что полностью поддерживает решение президента России о проведении спецоперации на Украине. Сирота добавил, что хотя Россию ждут санкции и испытания, он гордится тем, что он русский.

«Я понимаю, что будет сложно, и мы будем преодолевать, возрождать наше село, возрождать промышленность. И мы справимся! Я горжусь тем, что я русский! Люди сейчас многие пишут, что им стыдно этого, а я этим горжусь», – подчеркнул предприниматель.

Российские вооруженные силы 24 февраля приступили к спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В ответ на это власти США, а также европейских и азиатских стран ввели в отношении РФ санкции.