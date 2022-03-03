РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 мар. Порядка 77 млн рублей налогов заплатило в бюджет подмосковного Красногорска предприятие «Депо Компьютерс» в прошлом году, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Волков.

Волков в четверг выступил с отчетом об итогах деятельности администрации в 2021 году. Глава муниципалитета подчеркнул, что для эффективной муниципальной экономики важны новые уникальные технологии и разработки в реальном секторе. Он напомнил, что в марте 2021 года губернатор региона Андрей Воробьев дал старт новой линии по производству электронно-вычислительной техники отечественной сборки в «Депо Компьютерс».

«Это еще один шаг к созданию технологически независимой цифровой экономики для страны», - подчеркнул Волков.

Он также отметил, что только за прошлый год компания пополнила муниципальный бюджет на 77 млн рублей и создала 27 высокотехнологичных рабочих мест.

«Очень важно в наше время заниматься такими предприятиями, которые являются двигателем развития внутри страны», - подчеркнул Волков.

Также он отметил работу Завода имени Зверева, который в начале нынешнего года отметил 80-летие с момента восстановления производства.

«Предприятие по-прежнему является ведущим в России в области оптического и оптико-электронного производства», - подчеркнул Волков.