РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 мар. Заместитель главы – начальник контрольного управления администрации округа Сергей Покатило совместно с экологами управления встретился с представителями АО «Водоканал Мытищи», сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления горокруга.

Встреча состоялась в продолжение вчерашнего общения с жителями мкрн Перловский, которые жаловались на запах канализации вблизи реки Яузы и улицы 1-ой Крестьянской. Она прошла на главной канализационной насосной станции предприятия (которая также располагается в районе 1-ой Крестьянской улицы), где сотрудники рассказали и продемонстрировали все этапы работы станции.

ГКНС АО «Водоканал Мытищи» не осуществляет очистку канализационных вод, технологически станция для этого не предназначена и конструктивно организована так, что не позволяет осуществлять сброс сточных вод. Насосная станция предназначена для перекачки стоков Мытищ для очистки на Люберецких очистных сооружениях АО «Мосводоканал».



В настоящее время ожидаются от АО «Водоканал Мытищи» предложения по модернизации системы очистки воздуха на насосной станции.