РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мар. Люберецкие спасатели призвали жителей не выходить на лед водоемов в связи с ранним наступлением весны, говорится в сообщении ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас».

Особое внимание просят уделить беседам с детьми. По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, в это время года у водоемов часто играют юные жители.

«Процесс таяния льда на водоемах весной часто привлекает маленьких жителей нашего региона. Они устремляются к рекам и озерам, чтобы увидеть первые проталины и любят проверить прочность льда, ударив по нему ногой. Во избежание несчастных случаев прошу взрослых провести с детьми беседы профилактического характера, объяснить опасность подобных действий и проконтролировать место проведения их досуга», - сказал Пестов.

Сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России по МО, спасателями муниципальных аварийно-спасательных отрядов и волонтерами ВОСВОД контролируют обстановку на реках и озерах Подмосковья.