РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 мар. Ученик 8 класса школы №20 подмосковной Балашихи Шамиль Ибадов прошел отборочный этап в девятом сезоне музыкального телепроекта «Голос. Дети», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Шамиль занимается вокалом с 3 лет, уже в 5 лет он перешел на профессиональный уровень и сейчас может петь в разных жанрах: от джаза и современной музыки до народных песен. Три года Шамиль мечтал попасть на главный вокальный конкурс страны. На этот раз он с успехом прошел слепые прослушивания. К нему повернулся Егор Крид.

«Я сам отправлял все заявки. И вот спустя годы мама мне разрешила участвовать. Я наблюдал за этим телепроектом, мне очень нравились участники. Очень дружелюбный проект. Я искренне рад, что попал к Егору Криду, теперь он мой наставник», - сказал Ибадов.

На слепых прослушиваниях телешоу «Голос. Дети» он показал свои способности с помощью песни Лары Фабиан.

Участник телепроекта родом из Дербента. В Москве жил с 5 лет, в 2016 году переехал в Балашиху. Сейчас Ибадов учится в 8 классе школы №20 в Балашихе. По словам Шамиля, класс у него дружный, ребята поддерживают его и помогают двигаться к новым вершинам.

Классный руководитель участника телепроекта Наталья Учеваткина отметила, что Шамиль у них самый младший в классе, но и самый озорной.

«Ему очень хорошо даются гуманитарные науки. Все свое свободное время посвящает музыке и пению. Он активный участник всех школьных, городских мероприятий. Когда Шамиль попал на проект, мы все смотрели и даже не ожидали, что у него такой сильный голос. Ждем прямые эфиры, чтобы голосовать», - отметила Учеваткина.