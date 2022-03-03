РИАМО - 3 мар. Городская прокуратура Долгопрудного начала проверку по факту гибели рабочего на строительном объекте в Долгопрудном, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Во время работы на двух строителей упал бетонный блок, один из них погиб, второго госпитализировали с травмами.

Будет проверено, насколько тщательно на строительном объекте соблюдались техника безопасности и закон об охране труда.

Также будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность на объекте. При наличии оснований к ним будут применены меры прокурорского реагирования.