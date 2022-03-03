РИАМО - 3 мар. В детских лагерях Подмосковья, где разместили беженцев из ЛНР и ДНР, создали мини-детсады для дошкольников, сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

В Подмосковье прибыли 1,3 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР, их разместили в семи лагерях на территории региона. Около 400 из эвакуировавшихся в Подмосковье беженцев составляют школьники, сейчас они продолжают обучение в образовательных учреждениях области.

«Созданы мини детские сады, где, в том числе, работают и мамы, которые прибыли вместе с ребятишками, имеющие профессиональное специальное образование», - рассказала Семенова.

По ее словам, другие женщины, у которых нет спецобразования, помогают в садах в качестве младшего персонала.

Семенова отметила, что бизнес региона не остался в стороне. Компании предложили беженцам работу с возможностью проживания в общежитии.